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Зеленский попросил у Норвегии противокорабельные «Гарпуны»

Президент Зеленский попросил у Норвегии ЗРК NASAMS и противокорабельные ракеты «Гарпун»

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Норвегии предоставить стране передвижные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и противокорабельные ракеты «Гарпун». Об этом в среду, 30 марта, сообщает «РБК-Украина».

Как отмечается, с соответствующей просьбой украинский лидер обратился к норвежскому парламенту.

«Я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное вооружение — ракеты "Гарпун", а также противовоздушные системы NASAMS», — заявил Зеленский.

По его словам, также украинские военные нуждаются в артиллерийских системах и средствах поражения бронетехники.

Ранее 30 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности поставить Киеву еще «более смертоносные» типы вооружений. В частности, речь шла о самоходных артиллерийских установках AS-90.

До этого, 29 марта, президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву оружие и средства защиты.

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Варвара Кошечкина
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