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В Белгороде начнут мониторить качество воздуха после пожара на нефтебазе

В Белгороде проведут недельный мониторинг качества воздуха после пожара на нефтебазе

Фото: МЧС России / РИА Новости

В Белгороде проведут недельный мониторинг качества воздуха после пожара на нефтебазе. Соответствующе сообщение опубликовано в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«Правительством области совместно с лабораторией Роспотребнадзора ведется мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ», — написал глава региона. При этом Гладков отметил, что ПДК (предельно допустимая концентрация) не превышает допустимых значений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал авиаудар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Белгороде. Главе украинского государства задали вопрос о том, приказывал ли он наносить удар по объекту в России. «Я не обсуждаю свои приказы в качестве верховного главнокомандующего. Есть вещи, которыми я делюсь только с вооруженными силами, когда они говорят со мной», — заявил он.

Утром в пятницу, 1 апреля, Гладков сообщил, что два украинских вертолета на низкой высоте обстреляли нефтебазу в столице российского региона. На объекте началось возгорание, по данным МЧС, огонь охватил резервуары с топливом. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

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Марина Совина
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