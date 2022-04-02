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Зеленский прокомментировал авиаудар по нефтебазе в Белгороде

Президент Украины Зеленский отказался обсуждать вопрос об ударе по нефтебазе в Белгороде
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News прокомментировал авиаудар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Белгороде. Об этом сообщает РИА Новости.

Главе украинского государства задали вопрос о том, приказывал ли он наносить удар по объекту в России. Однако Зеленский отказался обсуждать эту тему.

Я не обсуждаю свои приказы в качестве верховного главнокомандующего. Есть вещи, которыми я делюсь только с вооруженными силами, когда они говорят со мной

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Что произошло в Белгороде?

Утром в пятницу, 1 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два украинских вертолета на низкой высоте обстреляли нефтебазу в столице российского региона. На объекте началось возгорание, по данным МЧС, огонь охватил резервуары с топливом. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Пожар на объекте был ликвидирован лишь вечером 1 апреля. Мэр Белгорода Антон Иванов разрешил гражданам, проживающих в районе нефтебазы, вернуться в свои дома. Лаборатория Роспотребнадзора провела мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров, ПДК не превышает допустимых значений, уточнили в МЧС.

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Реакция российских властей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгороде. Представитель Кремля отметил, что авиаудар ВСУ по нефтебазе не создает комфортных условия для продолжения переговоров между Москвой и Киевом.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара. Глава ведомства поручил следователям установить круг лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе летчиков и их командиров.

Позднее Минобороны России подтвердило удар по нефтебазе в Белгороде украинскими вертолетами. Генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство России около 5 часов утра и нанесли ракетный удар. В результате отдельные резервуары были повреждены и загорелись.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» назвал решение ВСУ нанести удар по российскому объекту неправильным. По его словам, из-за этого Киев может ухудшить свои переговорные позиции. Кроме того, подобные действия способствуют продолжению специальной военной операции на Украине «в более жестком варианте».

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Позиция Киева и США

Представитель украинского Минобороны Александр Мотузяник в ходе брифинга для журналистов не стал подтверждать или опровергать причастность ВСУ к удару по нефтебазе.

Отвечая на вопрос репортеров о том, какова позиция США по поводу потенциальных будущих атак Украины на территорию России, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки так же отказалась «вдаваться в гипотезы, касающиеся будущего». Она добавила, что американская администрация «не в состоянии» комментировать слова Дмитрия Пескова о том, что авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не создает «комфортных условий для продолжения переговоров».

Переговоры

Очередные переговоры делегаций России и Украины состоялись 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Встреча началась с беседы тет-а-тет между Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Украина на переговорах продемонстрировала понимание реальности по вопросам Крыма и Донбасса, и высказался за продолжение переговоров. По его словам, Москва готовит реакцию на предложения, выдвинутые Киевом во время последнего раунда в Стамбуле.

В свою очередь турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган повторил свое предложение организовать и провести в Турции встречу Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, она могла бы состояться в Стамбуле.

У господина Зеленского позитивное мнение, надеюсь, и у господина Путина оно будет позитивное. Если мы сможем провести саммит в Стамбуле, чтобы они приняли решение превратить негативную тенденцию в позитивную, то будем очень счастливы

Реджеп Тайип Эрдоганпрезидент Турции

После инцидента в Белгороде днем 1 апреля делегации России и Украины приступили к переговорам по видеосвязи.

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Марина Совина
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