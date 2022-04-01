В России оценили влияние удара ВСУ по нефтебазе на переговоры с Украиной

Сенатор Цеков заявил, что ситуация в Белгороде повлияет на переговоры и спецоперацию

Решение Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести авиаудар по нефтебазе в Белгороде неправильное, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, оно может отразиться как на переговорах России и Украины, так и на ходе российской спецоперации. Влияние украинского удара по российской территории на переговоры сенатор оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Подобными действиями, конечно, они ухудшают свои переговорные позиции и, в принципе, способствуют продолжению специальной военной операции на Украине в более жестком варианте, чем это было до нанесения авиаудара по нефтебазе в Белгороде Сергей Цеков сенатор Совфеда

Цеков подчеркнул, что власти Украины должны понимать, что достижение мира возможно только путем переговоров с Россией. Страна не откажется от продолжения специальной военной операции до достижения конкретных результатов, которые перед собой поставила, отметил он. «Но вместо того, чтобы вести предметный разговор, они, как и ранее по Минским соглашениям, похоже, стараются это заболтать, наверное, получая определенную поддержку и какие-то заверения от США, других стран, надеясь, в частности, на санкции, на то, что Россия их не выдержит и так далее», — заключил сенатор.

Об ударе по территории нефтебазы в Белгороде стало известно утром 1 апреля. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, из-за авиаудара с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте, начался пожар.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не создает комфортных условий для продолжения переговоров между Москвой и Киевом.