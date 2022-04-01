Жителям Белгорода разрешили вернуться в свои дома после пожара на нефтебазе

Мэр Белгорода Иванов разрешил жителям районов, расположенных у нефтебазы, вернуться домой

Мэр Белгорода Антон Иванов разрешил гражданам, проживающих в районе нефтебазы, вернуться в свои дома. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что пожар на нефтебазе локализован, и в настоящее время ликвидируют оставшиеся небольшие очаги горения.

«Угрозы жизни и здоровью людей нет. Все жители могут возвращаться в свои дома», — написал он, отметив, что группу из «Белгород Арены» уже доставили обратно.

О ЧП в Белгороде стало известно утром 1 апреля. Губернатор области Вячеслав Гладков при этом заверил, что опасности для населения нет.

Позднее Минобороны России подтвердило удар по нефтебазе в Белгороде украинскими вертолетами. Генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство России около 5 часов утра и нанесли ракетный удар. В результате отдельные резервуары были повреждены и загорелись.

