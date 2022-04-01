Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидировали

МЧС России сообщило о ликвидации пожара на нефтебазе в Белгороде

Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

Как в отметили в министерстве, лаборатория Роспотребнадзора ведет мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров, ПДК не превышает допустимых значений, уточнили в министерстве.

О ЧП в Белгороде стало известно утром в пятницу, 1 апреля. Губернатор области Вячеслав Гладков при этом заверил, что опасности для населения нет.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ракетный удар по нефтебазе нанесли два вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-24, вошедшие в воздушное пространство России. Представитель украинского Минобороны Александр Мотузяник отказался подтвердить или опровергнуть факт нанесения авиаудара по нефтебазе.