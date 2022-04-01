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Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара в районе Белгорода

Cледственный комитет России установит причастных к авиаудару по нефтехранилищу в Белгороде

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по нефтехранилищу в районе Белгорода. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, украинские вертолеты атаковали расположенный на окраине города гражданский объект для хранения нефтепродуктов, что привело к возникновению пожара. Бастрыкин поручил следователям установить круг лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе летчиков и их командиров.

Ранее 1 апреля сообщалось, что Минобороны Украины не стало подтверждать или опровергать причастность к удару по нефтебазе.

О ЧП в Белгороде утром 1 апреля сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что пожар начался из-за авиаудара с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте.

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Владимир Седов
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