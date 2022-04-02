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В Совфеде ответили на вопрос об организации референдума в Южной Осетии

Сенатор Цеков заявил, что Южная Осетия должна сама решить вопрос о вхождении в состав РФ

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Южная Осетия должна самостоятельно решить вопрос о вхождении в состав России, без внешнего вмешательства. Об этом заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«По той ситуации, которая сейчас развивается, здесь надо отдать им инициативу и в этот процесс не вмешиваться», — заметил сенатор, отвечая на вопрос возможном содействии в организации референдума со стороны России.

Варвара Кошечкина
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