В Совфеде ответили на вопрос об организации референдума в Южной Осетии

Сенатор Цеков заявил, что Южная Осетия должна сама решить вопрос о вхождении в состав РФ

Южная Осетия должна самостоятельно решить вопрос о вхождении в состав России, без внешнего вмешательства. Об этом заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«По той ситуации, которая сейчас развивается, здесь надо отдать им инициативу и в этот процесс не вмешиваться», — заметил сенатор, отвечая на вопрос возможном содействии в организации референдума со стороны России.