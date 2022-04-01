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В Грузии высказались о планах Южной Осетии войти в состав России

Глава МИД Грузии Залкалиани считает, что мир не признает Южную Осетию частью России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Грузии уверены, что мировое сообщество не признает референдум о вхождении Южной Осетии в состав России. Такое мнение высказал глава грузинского МИД Давид Залкалиани. Его слова приводит «Интерфакс».

«В этой ситуации ни у какого референдума не будет легитимации и признания со стороны международного сообщества. У всего этого есть не только политические, но и правовые оценки. Я имею в виду решение Страсбургского суда», — напомнил министр.

Залкалиани заверил, что партнеры Грузии в курсе намерения властей Южной Осетии провести референдум. Он выразил надежду, что со стороны международного сообщества последует жесткая реакция.

«Первые оценки в отношении этого вопроса уже последовали со стороны государственного департамента США, и таких оценок появится множество в ближайшее время», — уверен он.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проинформировал о планах частично признанной республики в скором времени войти в состав России. Он подчеркнул, что это является стратегической целью страны, и сообщил, что в ближайшее время будут предприняты необходимые шаги для реализации данной инициативы.

31 марта официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не признает Южную Осетию частью РФ так же, как не признал Крым российским, а ДНР и ЛНР независимыми.

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Марина Совина
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