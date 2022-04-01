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США отреагировали на возможное вхождение Южной Осетии в состав России

Представитель Госдепа Прайс заявил, что США не признают Южную Осетию частью России

Фото: Global Look Press

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс отреагировал на возможное вхождение Южной Осетии в состав России, пишет РИА Новости.

По словам Прайса, США не признают регион частью РФ. «Ни у местных органов власти, ни у России нет полномочий принимать решение по поводу будущего Южной Осетии, которая является частью Грузии», — заявил он. Представитель госдепа добавил, что Вашингтон не поддерживает попытки России «разделить суверенную территорию Грузии» так же, как не признал Крым российским, а ДНР и ЛНР независимыми.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах частично признанной республики в скором времени войти в состав России. Он подчеркнул, что это является стратегической целью страны, а также сообщил, что в ближайшее время будут предприняты необходимые шаги для реализации данной инициативы.

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Марина Совина
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