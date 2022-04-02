Вирусолог спрогнозировал скорое начало новой волны COVID-19 в России

Вирусолог Чепурнов рассказал, что новая волна COVID-19 начнется в России через месяц

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук Александр Чепурнов в беседе с Ura.ru спрогнозировал, что в скором времени в России начнется новая волна COVID-19. По его мнению, наступить она должна примерно через месяц, а причиной этому является распространение штамма ВА.2 — стелс-омикрона, рост заболеваемости которого наблюдается в других странах.

«Стелс-омикрон даже не предвестник, а причина шестой волны. Я все-таки надеюсь, что она будет пониже, хотя то, что мы видим в Европе... Он будет чуть менее быстрым, чем омикрон, потому что у него преимущества по инфективности перед омикроном не настолько высокие, как преимущества омикрона перед дельтой были. Омикрон дельту вытеснил буквально по щелчку пальцев», — рассказал специалист.

Он также отметил, что приход стелс-омикрона в Россию неизбежен, и подчеркнул, что пока справиться с его активностью не удается даже Китаю с его «супердисциплиной и супермерами». Ученый пояснил, что закрытие авиасообщения с европейскими странами не защитит страну от распространения нового варианта коронавируса, а лишь оттянет время его начала.

Ранее вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что омикрон оказал положительное влияние на всю пандемию COVID-19. Он заявил, что сейчас в популяции стали формироваться антитела, которые способны сопротивляться нескольким штаммам коронавируса.