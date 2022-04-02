Вирусолог рассказал об антителах против разных штаммов коронавируса

Вирусолог Бутенко рассказал о появлении антител против разных штаммов коронавируса

Омикрон оказал положительное влияние на всю пандемию COVID-19. Сейчас в популяции стали формироваться антитела, которые способны сопротивляться нескольким штаммам коронавируса, рассказал в беседе с «Лентой.ру» вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

Из-за постоянных мутаций коронавируса у людей, которые сталкивались с разными вариантами заболевания, стал появляться особый иммунитет, объяснил вирусолог.

«После двух лет пандемии люди могли встречаться с двумя-тремя вариантами коронавируса. Чем чаще они встречались, тем чаще появлялись так называемые группы специфических антител. Это антитела, которые защищают от всех существующих вариантов. В сочетании с вакцинами и комбинациями естественного заражения разными вариантами создается уже более устойчивый коллективный иммунитет», — рассказал он.

Специальной вакцины, основанной на антигенах омикрона, пока еще нет. Но комбинации, которые будут включать компоненты и омикрона, и дельты, и исходного варианта китайского происхождения, готовятся в разных лабораториях разных стран Александр Бутенко вирусолог

По мнению профессора, омикрон оказал большое положительное влияние на всю пандемию.

«Он практически не вызывает летальных исходов, он легкий по течению. Мы видим, что соотношение числа госпитализированных случаев с омикроном и тех, кто амбулаторно переносит, составляет один к десяти. Снялась нагрузка с лечебных учреждений, а те, кто лечится дома, переносят в легкой форме», — сказал он.

При этом, несмотря на спад волны омикрона, вирусолог рекомендует не отказываться от вакцинации. По его словам, в первый раз необходимо использовать препарат «Спутник V», а для ревакцинации подойдет «Спутник Лайт».

С вакцинацией можно повременить, если в организме достаточно антител к коронавирусу, отметил Бутенко.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал проводить ревакцинацию детей раз в полгода.

1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину против COVID-19. Препарат состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом. В исследовании этой вакцины участвовал президент России Владимир Путин. Назальная форма вакцины позволяет организму вырабатывать иммуноглобулины A, которые способны противостоять первичному попаданию инфекции в организм через слизистые.

