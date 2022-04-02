Раскрыта опасность распространения туберкулеза из-за пандемии коронавируса

Фтизиатр Васильева сообщила, что COVID-19 может спровоцировать распространение туберкулеза

В России снизилась заболеваемость туберкулезом, однако коронавирусная инфекция может спровоцировать распространение этого заболевания. Об этом заявила директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева, пишут «Известия».

По ее словам, риск связан с тем, что с начала пандемии в стране была приостановлена диспансеризация, во время которой медики могли выявлять болезнь. Кроме того, сам COVID-19 может способствовать развитию туберкулеза. «Коронавирус поражает легочную ткань, и возбудитель туберкулеза, палочка, которая могла всю жизнь "проспать" в организме, активизируется», — сказала фтизиатр.

Терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева отметила, что при своевременном выявлении туберкулеза и принятии необходимых мер по лечению заболевания прогноз пациента благоприятный. Однако в случае несвоевременного выявления и лечения смертность достигает 50 процентов, предупредила она.

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман отмечал, что туберкулез в XXI веке стало все сложнее выявлять: им стали болеть не только бедные, но и вполне благополучные люди.«Эта болезнь перестала быть классической чахоткой, которая живет в подвалах и местах лишения свободы, она стала проявляться под разными масками. <...> Мысль о туберкулезе возникает до сих пор, когда видишь человека с каким-то непонятным процессом в легких», — объяснил пульмонолог.