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Врач предупредил о новой опасности туберкулеза

Врач Пальман заявил, что туберкулезом болеют не только бедные, но и благополучные люди

Фото: Алексей Иванов / ТАСС

Туберкулез в XXI веке стало все сложнее выявлять: им стали болеть не только бедные, но и вполне благополучные люди. О такой опасности предупредил в беседе с Ura.ru врач-пульмонолог, заведующий отделением терапии Первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман.

По мнению медика, туберкулез остается актуальной проблемой из-за своей трансформации.

«Эта болезнь перестала быть классической чахоткой, которая живет в подвалах и местах лишения свободы, она стала проявляться под разными масками. <...> Мысль о туберкулезе возникает до сих пор, когда видишь человека с каким-то непонятным процессом в легких», — объяснил пульмонолог.

В классическом виде туберкулез сейчас почти не встретишь, добавил Пальман. Он допускает, что болезнь может поражать и пожилых людей.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Ранее врач Сергей Агапкин сообщал, что в первую очередь для поддержания здоровья легких необходимо держать осанку. По мнению специалиста, важно использовать дома увлажнитель воздуха, чтобы легкие оставались здоровыми.

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Анна Щербакова
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