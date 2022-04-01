В России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса
Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19
Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Препарат от COVID-19 состоит из двух доз и вводится с трехнедельным интервалом.
Назальная форма вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции разработана НИЦЭМ имени Гамалеи.