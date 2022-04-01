Врач сравнил уровень заразности COVID-19 с корью

Врач-педиатр Токарев заявил, что заразность COVID-19 сейчас можно сравнить с корью

Коронавирус приблизился к максимальному уровню заразности, по индексу репродукции сейчас его можно сравнить с корью. Такую оценку дал в разговоре с Ura.ru главный профилактолог Уральского федерального округа (УрФО), врач-педиатр Сергей Токарев.

При этом, по словам медика, патогенность COVID-19 не увеличивается. Токарев полагает, что в настоящее время вирус наиболее опасен для людей с иммунодефицитами, старшего поколения, а также для беременных и детей.

Медик предупредил, что заразность омикрон-штамма по-прежнему высока. «Теперь подвариантов омикрона не два-три, их уже выявлено около десятка. И потенциал мутаций очень высок, причем видоизменяться штамм может долгое время», — объяснил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России продолжается пандемия коронавируса. По мнению главного санитарного врача страны, ситуацию с COVID-19 нельзя считать завершенной и локализованной.

Она добавила, что в российских регионах с ослабленными антиковидными мерами увеличивается коэффициент распространения коронавируса.