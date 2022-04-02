Глава Гамалеи Гинцбург заявил, что детям нужно ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург дал россиянам рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19. Он заявил РИА Новости, что детям нужно ревакцинироваться раз в полгода.

Гинцбург уточнил, что никто не знает, как часто будет меняться штамм коронавируса: если он будет меняться медленнее, то и срок между прививками увеличится.

«Исходя из общих соображений, конечно, тоже раз в полгода. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что возникает встречный вопрос: как часто будет меняться штамм», — пояснил специалист.

Ранее Гинцбург исключил такие опасные последствия постковидного синдрома, как мультисистемный воспалительный синдром, после вакцинации «Спутником М». Главный внештатный детский специалист Минздрава Лейла Намазова-Баранова считает, что подростков важно прививать от коронавируса, так как они являются социально-активной частью общества и участвуют в процессе распространения вируса.