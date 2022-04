Найден способ раннего лечения от COVID-19 при помощи плазмы

Американские ученые нашли способ лечения от коронавируса при помощи плазмы с антителами

Американские исследователи из Госпиталя Джонса Хопкинса совместно с коллегами из Университета Джонса Хопкинса нашли способ раннего лечения от COVID-19. Они предлагают вводить пациентам плазму с антителами переболевших. Окончательные выводы работы опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine (NEJM).

В результате проведенного исследования оказалось, что высокотитровая (богатая антителами) плазма помогает снизить потребность в госпитализации больше чем половины невакцинированных испытуемых. Данные основывались на пациентах, которым была введена плазма в течение девяти дней после положительного теста на коронавирус. Причем срок введения также имел значение — чем раньше, тем более благоприятный прогноз.

Ученые считают, что применение этого метода — наилучшая стратегия при раннем амбулаторном лечении. Его предлагают применять в тех случаях, когда другие способы (использование моноклональных антител или препаратов) невозможно по причине слабого финансового обеспечения страны или региона, а также при устойчивости некоторых штаммов SARS-CoV-2 к терапии.

