Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Найден способ раннего лечения от COVID-19 при помощи плазмы

Американские ученые нашли способ лечения от коронавируса при помощи плазмы с антителами

Фото: Hannah Beier / Reuters

Американские исследователи из Госпиталя Джонса Хопкинса совместно с коллегами из Университета Джонса Хопкинса нашли способ раннего лечения от COVID-19. Они предлагают вводить пациентам плазму с антителами переболевших. Окончательные выводы работы опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine (NEJM).

В результате проведенного исследования оказалось, что высокотитровая (богатая антителами) плазма помогает снизить потребность в госпитализации больше чем половины невакцинированных испытуемых. Данные основывались на пациентах, которым была введена плазма в течение девяти дней после положительного теста на коронавирус. Причем срок введения также имел значение — чем раньше, тем более благоприятный прогноз.

Материалы по теме:
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота». Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота».Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
11 августа
Мутация неизбежна. Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
Мутация неизбежна.Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
24 августа

Ученые считают, что применение этого метода — наилучшая стратегия при раннем амбулаторном лечении. Его предлагают применять в тех случаях, когда другие способы (использование моноклональных антител или препаратов) невозможно по причине слабого финансового обеспечения страны или региона, а также при устойчивости некоторых штаммов SARS-CoV-2 к терапии.

В январе 2022 года американские специалисты предложили лечить последствия коронавируса электротоком. Для этого они предложили воздействовать на мозг с помощью методов магнитной и электрической стимуляции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Донецкой области
В Пентагоне пообещали уничтожить химическое оружие к сентябрю 2023 года
В Грузии высказались о планах Южной Осетии войти в состав России
Пианист Аккуратов рассказал о юбилее российского джаза
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара в районе Белгорода
В США предложили стать соседями звезды сериала «Американская история ужасов»
В ЛНР ввели уголовную ответственность за фейки о ВС России и республик Донбасса
Минобрнауки попросило вузы перенести размещенный на YouTube контент
Диетолог предупредила об опасности кислого и жареного для некоторых людей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.