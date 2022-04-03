Власти Чехии рассказали об ограниченных запасах газа в стране

Министр транспорта Чехии Купка заявил, что у страны есть запасы газа максимум на 34 дня

Власти Чехии заявили, что республика располагает запасами газа максимум на 34 дня. Об ограниченных запасах энергоресурсов в стране рассказал чешский министр транспорта Мартин Купка, передает ТАСС.

«Сейчас запасы где-то на уровне 480 миллионов кубометров газа, чего хватило бы, в зависимости от погоды, на 26-32 дня, а возможно, на 34 [дня]», — уточнил министр.

Купка добавил, что в мае посетит Доху для установления торговых отношений с Катаром. Его будут сопровождать министр финансов Збынек Станъюра и министр промышленности и торговли Йозеф Сикела.

Российский газ поступает в Чехию транзитом через Германию, в основном по газопроводу «Северный поток-1».

Ранее министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF предположил, чем для страны обернется отказ от российского газа. Политик допустил, что такое решение поставит крест на процветании Германии. По его словам, в стране нет инфраструктуры для импорта энергоносителей другими способами.