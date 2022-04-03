В России столкнулись два грузовика с тоннами пива и пельменей

В Свердловской области столкнулись грузовики с 13 тоннами пива и 15 тоннами пельменей

В Свердловской области столкнулись грузовики Mercedes с 13 тоннами пива и DAF с 15 тоннами пельменей. Об этом сообщили в российской областной госавтоинспекции, передает E1.RU.

Авария двух автомобилей произошла на 230-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным, 53-летний водитель Mercedes с полуприцепом, двигаясь в сторону Екатеринбурга, не учел погодные условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с DAF.

Водителя Mercedes отвезли в больницу Красноуфимска для осмотра, он оказался трезв. Его стаж вождения составляет 30 лет, за этот срок он лишь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. О состоянии водителя DAF не сообщается.

18 марта сообщалось, что в Орловской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадали десять человек. Авария произошла на федеральной автодороге М-2 «Крым».

