Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

В Орловской области 10 человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовиком

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Орловской области, пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

Авария произошла в пятницу, 18 марта, на федеральной автодороге М-2 «Крым», пояснил собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают медики и сотрудники полиции. Данных о состоянии пострадавших россиян пока нет.

Обстоятельства аварии выясняются, добавил представитель экстренных служб по Орловской области.

Ранее в Хабаровске водитель автокрана протаранил автобус, в результате аварии пострадала одна пассажирка.

Предполагается, что водитель крановой установки при повороте не предоставил преимущество движения автобусу. В общественном транспорте в тот момент находились 15 пассажиров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Ален Делон захотел уйти из жизни с помощью эвтаназии
ЛНР взяла под контроль почти все населенные пункты в Луганской области
США заплатят до 500 миллионов рублей за помощь в поиске яхт российских олигархов
Экс-советник президента США призвал учесть интересы России
Кулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным «хоть завтра»
Российская школьница попыталась продать племянницу
Стало известно об уничтожении скрытого узла связи ВСУ российскими военными
В Казахстане обеспокоились из-за поставок медикаментов с Украины
Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине
Турецкая сеть фастфуда собралась заменить «Макдоналдс» в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.