В российском регионе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

В Орловской области 10 человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовиком

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Орловской области, пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

Авария произошла в пятницу, 18 марта, на федеральной автодороге М-2 «Крым», пояснил собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают медики и сотрудники полиции. Данных о состоянии пострадавших россиян пока нет.

Обстоятельства аварии выясняются, добавил представитель экстренных служб по Орловской области.

Ранее в Хабаровске водитель автокрана протаранил автобус, в результате аварии пострадала одна пассажирка.

Предполагается, что водитель крановой установки при повороте не предоставил преимущество движения автобусу. В общественном транспорте в тот момент находились 15 пассажиров.