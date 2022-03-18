В российском регионе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком
Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Орловской области, пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Авария произошла в пятницу, 18 марта, на федеральной автодороге М-2 «Крым», пояснил собеседник агентства.
В настоящее время на месте работают медики и сотрудники полиции. Данных о состоянии пострадавших россиян пока нет.
Обстоятельства аварии выясняются, добавил представитель экстренных служб по Орловской области.
Ранее в Хабаровске водитель автокрана протаранил автобус, в результате аварии пострадала одна пассажирка.
Предполагается, что водитель крановой установки при повороте не предоставил преимущество движения автобусу. В общественном транспорте в тот момент находились 15 пассажиров.