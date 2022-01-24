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В российском городе водитель автокрана протаранил автобус и попал на видео

В Хабаровске водитель автокрана протаранил автобус, пострадала пассажирка

В Хабаровске водитель автокрана протаранил автобус, в результате инцидента пострадала одна пассажирка. Видео с места опубликовано в группе «ЧП Хабаровск» во «ВКонтакте».

На кадрах видны стоящий автокран и поврежденный от удара автобус. Водитель находится внутри общественного транспорта. Один из очевидцев ДТП за кадром уверяет, что автобус поврежден «в кашу».

Ве произошло утром в понедельник, 24 января. Предполагается, что водитель крановой установки при повороте не предоставил преимущество движения автобусу. В общественном транспорте в тот момент находились 15 пассажиров.

В результате экстренного торможения ушибы получила одна пассажирка. Женщина уже обратилась в больницу. Водитель автокрана сейчас находится на медицинском освидетельствовании.

Ранее в селе Богучаны Красноярского края произошла авария с участием двух автобусов, пострадали девять человек.

В автобусе ЛиАЗ находились 35 россиян, в автобусе ПАЗ — 15. Среди пострадавших есть ребенок.

Анна Щербакова
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