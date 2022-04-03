Названа возможная причина смерти россиянина на концерте Сергея Трофимова

ТАСС: мужчина на концерте Сергея Трофимова в Москве умер из-за отрыва тромба

Мужчина на концерте Сергея Трофимова в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве умер из-за возможного отрыва тромба. Такую предварительную причину назвали источники ТАСС в медицинских кругах.

Известно, что зритель поднимался на сцену театра, споткнулся на лестнице, ударился головой о ступеньки и умер. Падая, он задел двух женщин, они получили травмы. По предварительным данным, россиянин был пьян.

О происшествии стало известно вечером 2 апреля. Изначально сообщалось, что мужчина выпал с балкона и упал на 37-летнюю женщину — ее госпитализировали, она в тяжелом состоянии.

Сам Трофимов заявил что в ходе концерта «что-то произошло», он слышал, однако подробностей не знает, так как ничего не видел. Он добавил, что выступление не прерывалось из-за произошедшего.