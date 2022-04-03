Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названа возможная причина смерти россиянина на концерте Сергея Трофимова

ТАСС: мужчина на концерте Сергея Трофимова в Москве умер из-за отрыва тромба

Фото: Shutterstock

Мужчина на концерте Сергея Трофимова в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве умер из-за возможного отрыва тромба. Такую предварительную причину назвали источники ТАСС в медицинских кругах.

Известно, что зритель поднимался на сцену театра, споткнулся на лестнице, ударился головой о ступеньки и умер. Падая, он задел двух женщин, они получили травмы. По предварительным данным, россиянин был пьян.

О происшествии стало известно вечером 2 апреля. Изначально сообщалось, что мужчина выпал с балкона и упал на 37-летнюю женщину — ее госпитализировали, она в тяжелом состоянии.

Сам Трофимов заявил что в ходе концерта «что-то произошло», он слышал, однако подробностей не знает, так как ничего не видел. Он добавил, что выступление не прерывалось из-за произошедшего.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
В Польше заявили о готовности разместить ядерное оружие США
Байден уснул на церемонии ввода в строй атомной подлодки
Призер Олимпийских игр порассуждал о финансировании российских турниров
В России выявили 16 828 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Москве каршеринг заехал в подземный переход
Россиянка отдохнула в Крыму и назвала способы осадить мошенников
Россиянам назвали способ сократить долг за кредит вдвое
Названа возможная причина смерти россиянина на концерте Сергея Трофимова
Посол Украины упрекнул президента Германии в тесных связях с Россией
Талибы запретили афганцам выращивать мак
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.