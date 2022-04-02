Россиянин выпал с балкона на концерте Сергея Трофимова и погиб

В московском театре во время концерта певца Трофимова мужчина выпал с балкона и погиб

В московском театре Российской Армии во время юбилейного концерта певца Сергея Трофимова мужчина выпал с балкона и погиб. Об этом сообщают «Известия».

Инцидент произошел во время юбилейного концерта музыканта. Кроме того, пострадала 37-летняя женщина — россиянин упал прямо на нее. Ее госпитализировали, состояние ее оценивается как тяжелое.

Также сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работают оперативные службы.

Сам артист в беседе с изданием не смог прокомментировать произошедшее. Он заявил, что в ходе концерта «что-то произошло», он слышал, однако подробностей не знает, так как ничего не видел. Трофимов добавил, что выступление не прерывалось из-за произошедшего.