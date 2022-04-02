Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин выпал с балкона на концерте Сергея Трофимова и погиб

В московском театре во время концерта певца Трофимова мужчина выпал с балкона и погиб

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В московском театре Российской Армии во время юбилейного концерта певца Сергея Трофимова мужчина выпал с балкона и погиб. Об этом сообщают «Известия».

Инцидент произошел во время юбилейного концерта музыканта. Кроме того, пострадала 37-летняя женщина — россиянин упал прямо на нее. Ее госпитализировали, состояние ее оценивается как тяжелое.

Также сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работают оперативные службы.

Сам артист в беседе с изданием не смог прокомментировать произошедшее. Он заявил, что в ходе концерта «что-то произошло», он слышал, однако подробностей не знает, так как ничего не видел. Трофимов добавил, что выступление не прерывалось из-за произошедшего.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль рассказал о «самом страшном» на Украине
Вирусолог спрогнозировал скорое начало новой волны COVID-19 в России
Нурмагомедов позвал бывшего чемпиона UFC в Дагестан
Россиянин выпал с балкона на концерте Сергея Трофимова и погиб
Экс-президент Молдавии поддержал отказ страны от санкций против России
В Кремле оценили будущее Rutube
Великобритания и Украина продолжат наращивать санкционное давление на Россию
В Белоруссии пообещали накормить и себя, и россиян
Диетолог назвала нежелательные продукты для людей с заболеванием ЖКТ
В Chanel объяснили отказ продавать товары россиянам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.