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Названа предварительная причина пожара в Центральной клинической больнице РАН

Предварительной причиной пожара в Центральной клинической больнице РАН стал чайник

Фото: Владимир Буров / РИА Новости

Пожар в Центральной клинической больнице РАН в Москве, предварительно, произошел из-за чайника. Такую причину назвали в экстренных службах, передает РИА Новости.

Возгорание произошло ранее 3 апреля на пятом этаже одного из корпусов больницы на Литовском бульваре, огонь перекинулся на вещи и медицинское оборудование.

По данным ТАСС, площадь пожара составила 25 квадратных метров, эвакуировали около 15 человек, несколько из которых оказались лежачими пациентами. В больнице РИА Новости уточнили, что в палате в момент возгорания находилась одна пациентка.

Открытое горение удалось ликвидировать, никто не пострадал.

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Майя Гавашели
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