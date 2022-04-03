Названа предварительная причина пожара в Центральной клинической больнице РАН

Предварительной причиной пожара в Центральной клинической больнице РАН стал чайник

Пожар в Центральной клинической больнице РАН в Москве, предварительно, произошел из-за чайника. Такую причину назвали в экстренных службах, передает РИА Новости.

Возгорание произошло ранее 3 апреля на пятом этаже одного из корпусов больницы на Литовском бульваре, огонь перекинулся на вещи и медицинское оборудование.

По данным ТАСС, площадь пожара составила 25 квадратных метров, эвакуировали около 15 человек, несколько из которых оказались лежачими пациентами. В больнице РИА Новости уточнили, что в палате в момент возгорания находилась одна пациентка.

Открытое горение удалось ликвидировать, никто не пострадал.

