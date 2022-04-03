В Москве загорелась Центральная клиническая больница РАН

На Литовском бульваре в Москве произошел пожар в клинической больнице РАН

В Москве произошел пожар в Центральной клинической больнице РАН на Литовском бульваре. Видео пожара в воскресенье, 3 апреля, приводит Telegram-канал 112.

Возгорание произошло на пятом этаже одного из корпусов. Сообщается, что загорелись вещи и медицинское оборудование. По данным «Интерфакса», задымлен весь этаж и есть угроза распространения огня на шестой этаж.

Площадь пожара, по данным ТАСС, составила 25 квадратных метров. Эвакуировано около 15 человек, несколько из них — лежачие пациенты.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.