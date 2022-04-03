«Потерявшему лицо» Западу предрекли вынужденные компромиссы с Россией

Экономист Колташов, что западные страны будут вынуждены пойти на переговоры с Россией

Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что несмотря на нынешнюю антироссийскую риторику западных стран им рано или поздно придется искать компромиссы с Москвой. Он подчеркнул, что некоторые страны уже начали захлебываться от инфляции и не смогут продолжать жить в таком режиме, и предрек, что они будут вынуждены пойти на переговоры с Россией.

«Какие-то переговоры будут, но это будут уже не такие переговоры, как в январе этого года, когда Россия говорила о взаимной безопасности и красных линиях, а другая сторона делала вид, что ничего не видит и не слышит», — заявил экономист.

По его мнению, агрессивное поведение и санкционное давление Запада связано с пониманием того, что Украина для него потеряна. Вместо того, чтобы ограничиться списками невъездных лиц страны пошли на обострение ситуации, тем самым потеряв лицо в глазах всего мира, считает эксперт. Блокировка российских резервов показала, что евро не является альтернативой доллару, а Евросоюз не является самостоятельным, заключил Колташов.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал санкционное давление на Россию беспрецедентным и заявил, что с подобным воздействием не сталкивалась ранее ни одна страна. По словам представителя Кремля, ограничения заставляют «крутиться и работать».