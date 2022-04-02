Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле заявили о беспрецедентном санкционном давлении на Россию

Пресс-секретарь президента Песков назвал санкционное давление на Россию беспрецедентным
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире телеканала «Белоруссия-1» прокомментировал санкции, введенные странами Европы и Запада против России. Его слова приводит РИА Новости.

Песков назвал санкционное давление на Россию беспрецедентным и заявил, что с подобным воздействием не сталкивалась ранее ни одна страна. По словам представителя Кремля, ограничения заставляют «крутиться и работать».

«Мы под санкциями беспрецедентными. В истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире. Но нет худа без добра. Это заставляет нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше», — подчеркнул он.

По мнению пресс-секретаря президента, санкции способствуют тому, что Россия стала внедрять технологии, ранее приобретаемые за границей, а также ускорила программу авиапромышленности и АПК.

Ранее Песков рассказал об окруживших Россию военных биолабораториях. По его словам, их построили вокруг страны в рамках программы, которую финансирует Пентагон.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Первая в Евросоюзе страна полностью отказалась от российского газа
Песков ответил на вопрос об использовании VPN
Психолог назвал способ сохранения самообладания
Песков рассказал о пошатнувшемся престиже доллара и евро из-за санкций Запада
Раскрыта одна из главных целей спецоперации России на Украине
Песков высказался о двойных стандартах оппонентов России
Песков назвал главных врагов народа
В Белоруссии заявили о готовности расплачиваться за газ из России в рублях
Россиянам спрогнозировали самую холодную апрельскую ночь
В Кремле заявили о взаимовыгодном партнерстве между Россией и Турцией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.