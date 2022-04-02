В Кремле заявили о беспрецедентном санкционном давлении на Россию

Пресс-секретарь президента Песков назвал санкционное давление на Россию беспрецедентным

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире телеканала «Белоруссия-1» прокомментировал санкции, введенные странами Европы и Запада против России. Его слова приводит РИА Новости.

Песков назвал санкционное давление на Россию беспрецедентным и заявил, что с подобным воздействием не сталкивалась ранее ни одна страна. По словам представителя Кремля, ограничения заставляют «крутиться и работать».

«Мы под санкциями беспрецедентными. В истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире. Но нет худа без добра. Это заставляет нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше», — подчеркнул он.

По мнению пресс-секретаря президента, санкции способствуют тому, что Россия стала внедрять технологии, ранее приобретаемые за границей, а также ускорила программу авиапромышленности и АПК.

Ранее Песков рассказал об окруживших Россию военных биолабораториях. По его словам, их построили вокруг страны в рамках программы, которую финансирует Пентагон.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).