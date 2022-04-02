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Кремль заявил об окруживших Россию биолабораториях

Пресс-секретарь Песков рассказал об окруживших Россию военных биолабораториях

Фото: Shutterstock

У Кремля есть данные о сети биолабораторий, которые окружили Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, вокруг России, в том числе вокруг Белоруссии, создана целая сеть биолабораторий», — объяснил он.

По словам представителя Кремля, в лабораториях изучались не только опасные патогены, микробы и вирусы, но и проекты по изобретению новых видов этнического биологического оружия.

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«Это страшное, потенциально очень страшное оружие», — добавил Песков.

Ранее постпред России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о наличии документов, подтверждающих факт реализации Германией собственной военно-биологической программы на Украине. 1 апреля Россия распространила в ООН новые данные о военно-биологических лабораториях, предположительно, функционировавших на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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