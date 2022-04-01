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Россия решила предоставить ООН новые доказательства биолабораторий на Украине

Россия распространит в СБ ООН свидетельства о биолабораториях на Украине 1 апреля

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Россия в пятницу, 1 апреля, распространит в ООН новые данные о военно-биологических лабораториях, предположительно функционировавших на Украине. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, цитату приводит РИА Новости.

«Мы распространили документальные свидетельства, полученные нашим министерством обороны, в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Письма были распространены 11, 18 и 29 марта. Сегодня мы направим новое письмо», — подчеркнул он.

Ранее постпред России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о наличии документов, подтверждающих факт реализации Германией собственной военно-биологической программы на Украине. По его словам, целью данной программы является изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка.

Виктория Кондратьева
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