Коллектор назвал способ сократить долг на 50 процентов

Коллектор заявил, что половину долга можно списать, если подойти к вопросу нестандартно

Член совета директоров Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Ян Арт в интервью радио Sputnik назвал способ сократить долг на 50 процентов.

По словам специалиста, примерно половину долга по кредиту можно списать, если подойти к вопросу нестандартно. При этом, когда банк не может взыскать с человека непогашенный кредит, то продает его долг коллекторскому агентству. Он пояснил, что обычно россияне пытаются избежать общения с сотрудниками таких компаний, что является ошибкой.

Специалист отметил, что, если наладить отношения с взыскателями, можно получить более выгодные условия погашения задолженности, чем в банке. «Если долг человека уже не в банке, а у коллектора, то, как ни странно, есть больше возможностей списать этот долг», — сказал он, отметив, что у коллекторов есть больше желания договориться с должником, чем у банка, поскольку банк ограничен правилами финансового регулятора.

Эксклюзивная возможность изменения размера задолженности обусловлена прагматизмом коллекторов, отметил эксперт. По его словам, даже частичное покрытие долга компенсирует затраты на его покупку.

В январе россиянам рассказали, что лишиться единственного жилья за долги также можно, если оно находится в залоге у банка и взято одновременно в ипотеку. Наличие детей у задолжавших финансовой организации не играет роли при наложении взыскания, если речь не идет о принудительном выселении.