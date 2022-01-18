Россиянам объяснили причины для изъятия жилья

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов объяснил россиянам причины, по которым у них могут изъять жилье. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, если помещение является единственным для постоянного проживания, оно пользуется исполнительским иммунитетом, его не могут отобрать за долги, но есть исключения, которые предусмотрены законом и правоприменительной практикой судов.

Так, в случаях, когда такое жилье находится в залоге у банка и взято одновременно в ипотеку, взыскание на квартиру с целью исполнения обеспеченного ипотекой обязательства правомерно.

«Что касается правоприменительной практики — следует отметить, что закон требует добросовестного осуществления своих прав и исполнения обязанностей. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения», — подчеркнул Аванесов.

Если жилое помещение является единственным пригодным для постоянного проживания, но при этом, например, значительно больше необходимой социальной нормы по площади, его также могут изъять для погашения долгов. Также обратить взыскание на жилище могут, если должник целенаправленно сделал его единственным.

Наличие детей у задолжавших банку не играет роли при наложении взыскания, если речь не идет о принудительном выселении. Юрист напомнил, что обязанность обеспечить ребенка нормальным жильем возлагается на родителей, а не на кредитора, но при этом можно попросить рассрочку исполнения решения суда о выселении.

Ранее стало известно, что почти три четверти россиян (71 процент), планировавших в 2021 году оформить ипотеку, временно отказались от этой идеи. Из тех, кто остался без ипотеки, 23 процента получили отказ банка, 21 процент не смог выбрать подходящую недвижимость, еще 21 процент передумал брать кредит уже после одобрения. 6 процентов респондентов заявили, что их в принципе не устроили условия ипотечного кредитования, поэтому они даже не начинали процесс оформления.

