Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам объяснили причины для изъятия жилья

Юрист Аванесов: жилье могут отобрать за долги, если оно находится в залоге у банка

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов объяснил россиянам причины, по которым у них могут изъять жилье. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, если помещение является единственным для постоянного проживания, оно пользуется исполнительским иммунитетом, его не могут отобрать за долги, но есть исключения, которые предусмотрены законом и правоприменительной практикой судов.

Материалы по теме:
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?
12 ноября
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января

Так, в случаях, когда такое жилье находится в залоге у банка и взято одновременно в ипотеку, взыскание на квартиру с целью исполнения обеспеченного ипотекой обязательства правомерно.

«Что касается правоприменительной практики — следует отметить, что закон требует добросовестного осуществления своих прав и исполнения обязанностей. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения», — подчеркнул Аванесов.

Если жилое помещение является единственным пригодным для постоянного проживания, но при этом, например, значительно больше необходимой социальной нормы по площади, его также могут изъять для погашения долгов. Также обратить взыскание на жилище могут, если должник целенаправленно сделал его единственным.

Наличие детей у задолжавших банку не играет роли при наложении взыскания, если речь не идет о принудительном выселении. Юрист напомнил, что обязанность обеспечить ребенка нормальным жильем возлагается на родителей, а не на кредитора, но при этом можно попросить рассрочку исполнения решения суда о выселении.

Ранее стало известно, что почти три четверти россиян (71 процент), планировавших в 2021 году оформить ипотеку, временно отказались от этой идеи. Из тех, кто остался без ипотеки, 23 процента получили отказ банка, 21 процент не смог выбрать подходящую недвижимость, еще 21 процент передумал брать кредит уже после одобрения. 6 процентов респондентов заявили, что их в принципе не устроили условия ипотечного кредитования, поэтому они даже не начинали процесс оформления.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России назвали срок начала спада заболеваемости омикроном
Глава «Росатома» раскрыл причины затора судов в Арктике
Названы неожиданные признаки рака желудка
Диетолог посоветовала перестать худеть
Россиянам объяснили причины для изъятия жилья
Россия решила эвакуировать дипломатов из Украины
Диетолог назвала полезную утреннюю привычку
Посол заявил об отказе Германии считать Украину «великой европейской нацией»
В Аргентине из черепахи достали десять видов пластика
Российским компаниям предрекли кибератаки после задержания хакеров из REvil
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter