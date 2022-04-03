Уехавший из России Егор Крид назвал себя бомжом

Егор Крид в Дубае пожаловался на нехватку денег

Российский певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин), уехавший из России и находящийся в данный момент в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказал, что не смог купить себе еды в супермаркете из-за блокировки банковских карт. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

Так, певец в своем видеообращении объяснил, почему называет себя «бомжом в Дубае». По словам музыканта, на кассе в супермаркете при оплате продуктов возникла проблема — ни одна из его банковских карт не работала. Также покупки не смогли приобрести его друзья, которые столкнулись с той же ситуацией.

«Ну и потом поняли, что у нас нет наличных и мы не можем ничем платить», — пожаловался на нехватку денег Крид.

Ранее в феврале Егор Крид рассказал, что стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов: 27-летний исполнитель опубликовал фотографию своего паспорта с видом на жительство. Певец также поделился снимком в традиционной арабской одежде — белой кандуре.