Покинувший Россию Егор Крид стал резидентом другой страны и задумался о гареме

Российский певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) рассказал, что покинул Россию и стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Новостью он поделился с подписчиками на странице в Instagram.

27-летний исполнитель опубликовал фотографию своего паспорта с видом на жительство в ОАЭ. Певец также поделился снимком в традиционной арабской одежде — белой кандуре.

«Резидент ОАЭ. P.S. Теперь можно иметь много жен?» — подписал фотографии музыкант.

В августе стало известно, что Егор Крид купил женские украшения на десять миллионов рублей. Мужчина опубликовал снимок, на котором видно, что он выбрал браслет модели Juste un Clou в форме гвоздя, а также золотой браслет Love. Оба украшения покрыты бриллиантами. Известно, что ювелирные изделия представлены на сайте Cartier в женской коллекции.