Егор Крид купил женские украшения на десять миллионов рублей

Российский певец Егор Крид поделился снимками женских украшений, купленных в бутике люксового бренда Cartier, стоимостью в несколько миллионов рублей. Сторис появились в его Instagram-аккаунте.

Поп-исполнитель опубликовал кадры, на которых запечатлены пакеты с названием марки, а также фотографию руки с приобретенными ювелирными изделиями. На размещенном изображении видно, что Крид выбрал браслет модели Juste un Clou в форме гвоздя, а также золотой браслет Love. Оба украшения покрыты бриллиантами.

Известно, что браслеты, купленные Кридом, представлены на сайте Cartier в женской коллекции. Общая стоимость ювелирных изделий равна десяти миллионам рублей.

В мае 2020 года Егор Крид подвергся критике со стороны поклонников из-за накрашенных ногтей. На размещенном кадре музыкант продемонстрировал новый маникюр: на каждый ноготь были нанесены разные рисунки: смайлики, языки пламени, сердце, контуры женской фигуры.