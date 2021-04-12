Егор Крид накрасил ногти и возмутил поклонников

Российский певец Егор Крид опубликовал фотографии с накрашенными ногтями и возмутил поклонников. Соответствующие снимки и комментарии появились на его странице в Instagram.

Исполнитель поделился кадрами, на которых позирует, сидя на капоте автомобиля рядом с игрушкой в виде мультипликационного героя Пикачу. Его запечатлели в джинсах, толстовке и кроссовках спортивного бренда Nike. На размещенных фото видно, что ногти музыканта покрыты черным лаком.

Маникюр 26-летнего Крида привлек внимание подписчиков, и они высказались на эту тему в комментариях под публикацией. «Что за мода с крашенными ногтями? Объясните мне, пожалуйста, неужели это считается красивым?», «Накрашенные ногти для девушек — это красиво, а вот для парней — фу», «Егор, убери свой маник», «Сейчас модно мужикам с маникюром ходить?» — высказывались пользователи.

В мае 2020 года Егор Крид уже нарывался на критику со стороны фанатов из-за накрашенных ногтей. На размещенном кадре музыкант продемонстрировал новый маникюр: на каждый ноготь нанесены разные рисунки: смайлики, языки пламени, сердце, контуры женской фигуры.