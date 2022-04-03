Посол в Турции рассказал о напрасных попытках России «достучаться» до Запада

Посол РФ в Турции Ерхов заявил, что Москва пыталась обсудить Минские соглашения с Западом

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в статье для газеты Aydınlık напомнил, как Москва предпринимала неоднократные попытки обсудить тему невыполнение Минских соглашений с Киевом и западными странами, однако все усилия оказались напрасными.

«Мы честно пытались достучаться до партнеров, неоднократно излагали наши озабоченности по поводу невыполнения Минских соглашений киевскими властями и растущей угрозы национальной безопасности России. Последняя попытка была совсем недавно — в декабре прошлого года, когда Россия в отчаянной попытке договориться представила США и НАТО проекты юридически обязывающих соглашений, способных успокоить нашу тревогу и одновременно обеспечить деэскалацию», — рассказал дипломат.

Он заявил, что тогда от России отмахнулись, не став ничего с ней обсуждать. Описывая сложившуюся ситуацию, посол вспомнил русскую поговорку: «Не хотите разговаривать с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, будете разговаривать с министром обороны Сергеем Шойгу». «Вот теперь и разговаривают», — подытожил Ерхов.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский отказался разделять оптимизм Киева по поводу готовности договора, заявив, что украинские военные и дипломатические службы пока сильно отстают от выполнения тех соглашений, которые уже достигнуты на политическом уровне.