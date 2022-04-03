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Трамп призвал вернуть «американскую мечту» на выборах

Экс-президент США Трамп заявил, что администрация Байдена «уничтожает американскую мечту»

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена «уничтожает американскую мечту» и призвал вернуть ее. Его слова на митинге сторонников в штате Мичиган приводит РИА Новости.

«Если мы ничего не можем сделать с упадком Байдена, мы можем прийти на выборы в ноябре и сделать Америку снова великой», — сказал Трамп, добавив, что нынешняя администрация объявила стране энергетическую войну, отметив высочайшие цены на бензин и продовольствие.

«После нас им оставалось только пойти на пляж и расслабиться», — отметил экс-президент. По его словам, администрация Байдена уничтожает американскую мечту.

Ранее Трамп назвал Байдена и его администрацию главной причиной, по которой страна переживает худшие времена в своей истории. По мнению Трампа, кризис на Украине является результатом слабости Байдена. Помимо этого он высказал мнение, что во время его президентства США достигли энергетической независимости и потеряли ее при Байдене.

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Марина Совина
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