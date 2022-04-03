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Трамп назвал Байдена причиной худших времен в истории США

Экс-президент США Трамп заявил, что из-за Байдена страна переживает худшие времена

Фото: Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников назвал действующего главу государства Джо Байдена и его администрацию главной причиной, по которой страна переживает худшие времена в своей истории, сообщает РИА Новости.

«Не думаю, что в истории нашей страны было время, когда мы чувствовали себя на таком низком уровне», — заявил экс-президент.

Он считает, что в важный и опасный для государства период, когда ему необходим сильный лидер, страной управляет человек, который едва понимает что происходит вокруг него, что он вообще говорит и где он находится. По мнению Трампа, кризис на Украине является результатом слабости Байдена. Бывший американский президент уверен, что Россия решилась на проведение военной спецоперации после провальной политики Вашингтона по Афганистану и вывода оттуда своих войск.

Помимо этого он высказал мнение, что во время его президентства США достигли энергетической независимости и потеряли ее при Байдене. Наконец, Трамп в очередной раз заявил, что выборы, где он потерпел поражение, якобы были у него «украдены».

Ранее он рассказал, что физическое и психическое состояние здоровья Джо Байдена ухудшается вместе с состоянием остальных американцев.

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Марина Совина
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