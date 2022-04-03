В ЛНР рассказали о направленных в ЕСПЧ жалобах о преступлениях Киева в Донбассе

Омбудсмен ЛНР Сердюкова заявила, что ЕСПЧ не рассмотрел ни одного иска жителей республики

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не рассмотрел ни одной жалобы жителей Луганской народной республики (ЛНР) о преступлениях Киева в Донбассе. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, передает РИА Новости.

«По состоянию на февраль было подготовлено 950 исковых заявлений в ЕСПЧ, 689 были направлены, к сожалению, ни один из исков не был рассмотрен и до настоящего момента», — рассказала омбудсмен.

По ее словам, генеральная прокуратура продолжает помогать оформлять иски в ЕСПЧ, но будут ли они рассмотрены — неизвестно.

Сердюкова также отметила, что представители ЛНР располагают необходимыми данными, чтобы заставить Киев ответить за фейки в международных судах. По ее словам, международные правозащитные организации, которые должны быть нейтральными и объективными, часто воспринимают фейковые фото и видео, которые им высылают из Украины, как правду и даже принимают на основе них решения.

Омбудсмен подчеркнула, что опускать руки не стоит. «У нас, я повторюсь, есть материалы уголовных дел, где зафиксированы места совершения преступлений, где есть показания людей, ставших очевидцами, потерпевшими этих преступлений, и проделана большая работа», — заявила она.

Ранее Сердюкова сообщала, что представители ЛНР поддержали идею международного трибунала по военным преступлениям Киева в Донбассе. По ее словам, в республике знают, что ситуация изменится и двойные стандарты рухнут.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Такое решение, по его словам, стало ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.