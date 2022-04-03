В ЛНР поддержали идею независимого военного трибунала

Омбудсмен Сердюкова заявила о поддержке ЛНР трибунала по преступлениям Киева в Донбассе

Уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Виктория Сердюкова заявила, что ее представители поддержали идею международного трибунала по военным преступлениям Киева в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Омбудсмен заявила о поддержке и готовности ЛНР к независимому военному трибуналу. Она отметила, что многие любят историю, читают книги, поэтому «в этом смысле нам очень легко».

«По итогам окончания Второй мировой войны все это состоялось, и не думаю, что сейчас кто-то из этих военных преступников верит, что это возможно. Но опять-таки, благодаря материалам уголовных дел все возможно», — допустила она.

Сердюкова добавила, что в течение восьми лет в республике собирали свидетельства и факты преступлений Киева в Донбассе. По ее словам, в республике знали, что ситуация изменится и двойные стандарты рухнут «под давлением тех стран, которые, слава Богу, видят ясными глазами то, что происходит, которые слышат крики о помощи со стороны жителей Донбасса».

Однако пока идут активные боевые действия, нельзя говорить о трибунале. Республика уже готова к этой процедуре процессуально. По окончанию боевых действий, уверена Сердюкова, найдется «очень много независимых государств, не подпадающих под влияние западной пропаганды, которые смогут принять участие уже в новом формате на примере того прошлого трибунала».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).