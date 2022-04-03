Финляндии предсказали последствия в случае вступления или невступления в НАТО

Премьер Финляндии Марин: страна столкнется с последствиями, если вступит в НАТО и если нет

Премьер-министр Финляндии Санна Марин предсказала стране последствия в случае, если она вступит в НАТО или если не станет этого делать. Она призвала серьезно пересмотреть позицию и определиться с выбором «тщательно и быстро», передает портал Yle.

В ходе съезда делегатов Социал-демократической партии политик заявила, что Россия «не тот сосед, каким мы ее считали» и предложила к весне сформировать мнение по поводу членства в Североатлантическом альянсе на основе общественных дискуссий.

Марин добавила, что концом обсуждений стало бы твердое мнение ее или президента Финляндии Саули Ниинистё по поводу вступления в НАТО, однако она считает важным вовлечение в дебаты всех центральных институтов страны. По словам премьер-министра, ей неизвестно, чтобы какая-либо из стран Альянса была против членства.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия сможет вступить в НАТО в ускоренном порядке, если финский народ примет такое решение. Также он подчеркнул, что финские вооруженные силы «полностью отвечают военным стандартам альянса», поэтому в случае присоединения Финляндии их интеграция к военной системе НАТО не должна занять много времени.

