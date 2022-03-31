В НАТО высказались о вступлении Финляндии в альянс

Столтенберг заявил, что Финляндия сможет вступить в НАТО в ускоренном порядке

Финляндия сможет вступить в НАТО в ускоренном порядке, если финский народ примет такое решение, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе представления ежегодного доклада по безопасности, сообщает Reuters.

«Вопрос о вступлении — это вопрос, который должен решать только народ этой страны. Если Финляндия примет такое решение, я полагаю, [в НАТО] это будет принято позитивно, мы сможем быстро договориться по протоколу о вступлении и быстро двигаться по пути [Финляндии] к членству в НАТО», — высказался генсек.

Также он подчеркнул, что финские вооруженные силы «полностью отвечают военным стандартам альянса», поэтому в случае присоединения Финляндии их интеграция к военной системе НАТО не должна занять много времени.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин заявил, что начало спецоперации России на Украине заставило Хельсинки задуматься о возможности вступления в НАТО. По его мнению, при этом ни Финляндия, ни Североатлантический альянс не будут принимать «скоропалительных решений» на этот счет.

В январе Столтенберг допустил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может произойти очень быстро. При этом генсек отметил, что обе страны являются близкими партнерами Североатлантического альянса и отвечают его стандартам по большинству параметров, в том числе по уровню организации институтов безопасности и обороны. Кроме того, и Швеция, и Финляндия принимают участие в совместных с НАТО военных учениях.