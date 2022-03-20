Политолог оценил шансы на вступление Финляндии в НАТО

Политолог Топорнин считает, что Финляндия не сможет стать членом НАТО в ближайшее время

Начало спецоперации России на Украине заставило Хельсинки задуматься о возможности вступления в НАТО. При этом ни Финляндия, ни Североатлантический альянс не будут принимать скоропалительных решений на этот счет, рассказал «Ленте.ру» доцент кафедры европейского права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

Финляндия всегда старалась сохранять нейтралитет в геополитических вопросах. Однако после обострения ситуации на Украине все больше политиков страны стали оценивать перспективу вступления в НАТО. Но шансы на членство в военной организации слишком малы, считает политолог.

«Финнам характерна обстоятельность, сбалансированность и рациональность при принятии таких серьезных внешнеполитических решений. Президент Финляндии Саули Ниинистё выражает такой подход. Поэтому для страны было бы резким внешнеполитическим поворотом, если бы они приняли такое скоропалительное решение. Оно требует законодательного оформления, возможно, потребуется проводить референдум. Думаю, что взвешенный подход, характерный для Финляндии, возьмет верх, и эмоциональных решений в Хельсинки принято не будет», — сказал он.

Отношения с НАТО

Сейчас Финляндия находится в статусе государства-партнера альянса, в таком же положении находится и Швеция. Вступление в альянс для Хельсинки будет одной из альтернатив нынешнему статусу, считает президент страны Саули Ниинистё. Еще одним из вариантов может стать углубление сотрудничества в оборонной сфере с Вашингтоном и Стокгольмом. По мнению Топорнина, до окончания военной спецоперации никаких решений принято не будет.

«Пока идет спецоперация, все находятся в подвешенном состоянии. И страны НАТО, и другие государства ожидают, что в ближайшее время будет найдено мирное разрешение, Россия и Украина подпишут мирное соглашение. Сейчас никаких серьезных телодвижений ни в НАТО, ни где-то еще делать не будут, а что может произойти, когда конфликт будет завершен, предсказать сложно. Страны, которые не располагают крупными вооруженными силами, начинают присматриваться к блоку НАТО из-за его коллективной безопасности, потому что, если задеть одну страну, последует ответ уже от всех. Но в скоропалительном режиме никто сейчас статус-кво менять не будет, принимать другие страны сейчас не станут», — заключил политолог.

Президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил, что в Европе существует риск эскалации, который не зависит от выбора страны в сфере безопасности, в том числе в отношении НАТО.

5 марта глава страны сообщил, что власти Финляндии открыты к обсуждению вопроса о вступлении страны в НАТО. По его словам, это связано с изменившейся ситуацией в мире.

24 февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна не исключает возможности подачи заявки на вступление в НАТО, если встанет вопрос о безопасности.