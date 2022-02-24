В Финляндии заявили о готовности подать заявку на вступление в НАТО

Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если остро встанет вопрос о ее национальной безопасности. Об этом сообщила премьер-министр страны Санна Марин, передает «Интерфакс».

Соответствующее заявление она сделала на заседании парламента. Отмечается, что парламентарии обсуждали вопросы внешней политики и политики безопасности на протяжении трех часов.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не видит причин для вступления страны в НАТО. Это решение зависит от развития событий на Украине и действий России, отметил глава государства.