Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Финляндии заявили о готовности подать заявку на вступление в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности страны вступить в НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если остро встанет вопрос о ее национальной безопасности. Об этом сообщила премьер-министр страны Санна Марин, передает «Интерфакс».

Соответствующее заявление она сделала на заседании парламента. Отмечается, что парламентарии обсуждали вопросы внешней политики и политики безопасности на протяжении трех часов.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не видит причин для вступления страны в НАТО. Это решение зависит от развития событий на Украине и действий России, отметил глава государства.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Главы ДНР и ЛНР обратились к Путину за военной помощью
Выросший в носу зуб годами мешал мужчине нормально дышать
Экономист оценил санкции США против российского банка
Зеленский рассказал о безуспешной попытке поговорить с Путиным
Украинские аэропорты закрылись
В Донецке возникли проблемы с мобильной связью
В Финляндии заявили о готовности подать заявку на вступление в НАТО
Кличко рассказал о КПП на въездах в Киев
В США оценили возможность встречи Путина и Байдена
Россияне вспомнили о массовых купаниях в Останкинском пруду
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.