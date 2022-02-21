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Власти Финляндии не увидели причин для вступления в НАТО

Президент Финляндии Ниинисте заявил, что не видит причин для вступления страны в НАТО
Саули Ниинисте

Саули Ниинисте. Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не видит причин для вступления страны в НАТО. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

Он пояснил, что решение о вступлении в Североатлантический альянс будет зависеть от того, как будут развиваться события на Украине и последующих шагов России. В то же время Ниинисте подчеркнул, что в настоящий момент он не наблюдает резких изменений, которые бы способствовали такому решению.

Ранее от членства в Североатлантическом альянсе отказалась Швеция. Об этом говорится в подписанной главой МИД Анн Линде Внешнеполитической декларации 2022 года. Как объяснил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, Швеция чувствует себя в большей безопасности вне НАТО, поэтому и отказывается от вступления в альянс.

Ксения Назарова
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