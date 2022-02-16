Желанный партнер НАТО в Балтике отказался подавать заявку на членство

Швеция отказалась от членства в Североатлантическом альянсе. Об этом говорится в подписанной главой МИД Анн Линде Внешнеполитической декларации 2022 года, документ был опубликован на официальном сайте правительства.

«Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», — заявила глава внешнеполитического ведомства во время представления документа в парламенте.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал Швецию «желанным партнером» на Балтике. Он добавил, что при наличии соответствующей инициативы от правительства, Стокгольм мог бы стать членом альянса «уже на следующий день».

Украина подала заявку на членство еще в 2018 году, и с 12 июня 2020 года имеет статус «партнера с расширенными возможностями». 16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вопрос о полноправном членстве Киева в НАТО еще не поднимался.