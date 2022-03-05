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Финляндия заявила об активизации оборонного сотрудничества с США

Президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил об активизации оборонного сотрудничества с США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Власти Финляндии и США договорились активизировать сотрудничество между двумя странами в сфере обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Соответствующее заявление сделал президент Финляндии Саули Ниинисте после встречи с американским коллегой Джо Байденом. Переговоры прошли в пятницу 4 марта в Белом доме. Кроме того, в ходе встречи Ниинисте и Байден созвонились с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Ранее премьер-министр страны Санна Марин заявила, что Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если остро встанет вопрос о ее национальной безопасности. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков предупредил, что Россия отрицательно отнесется к этому. По его словам, ничего, кроме дополнительных проблем, вступление в альянс стране не принесет.

Ксения Назарова
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