В Совфеде предупредили Финляндию о последствиях вступления в НАТО

Россия отрицательно отнесется к возможному вступлению Финляндии в НАТО, рассказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, Финляндия находится на отшибе Европы и граничит с Россией, поэтому такое решение ничего положительного не принесет. Тем самым страна создаст для себя дополнительные проблемы, предупредил сенатор.

Никаких угроз со стороны России Финляндии не было с момента окончания войны. Они, конечно, проецируют на себя украинскую ситуацию, но на Украине другое государство Сергей Цеков Сенатор Совфеда

«Финляндия не была государством, в котором формировалась "анти-Россия". А на Украине это государство создавали, милитаризировали, накачивали его вооружением, поэтому и проводится специальная операция», — объяснил Цеков.

Ранее в парламент Финляндии поступила на рассмотрение гражданская инициатива о вступлении страны в НАТО. Опрос Taloustutkimus показал, что доля тех, кто поддержал бы это решение достигла 53%. Премьер-министр страны Санна Марин заявила, что Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если остро встанет вопрос о ее национальной безопасности.

25 февраля Финляндия и Швеция были приглашены на саммит НАТО по ситуации на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО имело бы серьезные военно-политические последствия.

