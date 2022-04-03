Лидера Грузии призвали сделать «хоть одно хорошее дело» и помиловать Саакашвили

Артист Кикабидзе призвал президента Грузии помиловать заключенного Михаила Саакашвили

Известный артист Вахтанг Кикабидзе обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с призывом сделать «хоть одно хорошее дело» и помиловать заключенного экс-лидера страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости.

Деятель культуры отметил, что обсудил с главой государства тему Украины. «Если госпожа президент хочет сделать для Грузии хоть одно хорошее дело, пускай освободит Мишу», — заявил Кикабидзе журналистам.

Артист является депутатом парламента Грузии от оппозиционной партии Саакашвили «Единое национальное движение».

28 января президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует заключенного бывшего главу государства Михаила Саакашвили, поскольку считает, что это повысит поляризацию в обществе.

Михаила Саакашвили арестовали 1 октября, когда он вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции. Ранее политика заочно приговорили к шести годам заключения по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Экс-президента также обвиняют в жестоком разгоне митинга в 2007 году и растрате госсредств.

